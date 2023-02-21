Подмосковье 21 февраля 2023, 11:48 Школы № 1 и № 4 капитально отремонтируют во Фрязине к сентябрю

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В Подмосковье реализуют президентскую программу по капитальному ремонту школ. За работами следят сотрудники «Дирекции заказчика капитального строительства». С начала года они совершили 746 выездов в 35 городских округов.

Специалисты ДЗКС ежедневно выезжают на объекты, контролируя этапы работ. Так, во Фрязине идут работы по капитальному ремонту двух школ — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» на улице Луговая и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» на улице Школьная.

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На данный момент подрядчики демонтируют внутренние и инженерные конструкции. Ожидается, что обновленные школы вновь заработают 1 сентября 2023 года. Всего в этом году в Московской области планируют капитально отремонтировать 63 учебных учреждения.

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