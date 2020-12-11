Мособлдума: подмосковные школы не переведут на постоянную дистанционку

Он заявил об этом на совещании с участием представителей Минпросвещения России, комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, а также комитета Госдумы по образованию и науке. Там отметили, что переход на дистанционное обучение связан исключительно с эпидемической обстановкой.

Кроме того, на совещании подчеркнули, что Россия входит в топ-15 стран по качеству школьного образования. Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил об одной из главных задач властей: создать все необходимые условия для учебы ребят вне зависимости от места их жительства.

А значит, все школьники, живущие как в больших городах, так и маленьких деревнях, должны быть равны в этом вопросе. Для этого национальный проект «Образование» предусмотрел на 2021 год оснащение сельских школ новым оборудованием, подготовку и повышение квалификации учителей.

Кроме того, среди приоритетных направлений проекта внедрение системы помощи учителям, по которой онлайн-площадки будут применять для дополнительного образования.