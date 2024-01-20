Подмосковье 20 января 2024, 16:40 Школы Лобни проверят на соответствие нормам температурного режима Телеканал «360»

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Ежедневный мониторинг теплового режима продолжится во всех школах Лобни. Специалисты заявляют, что температура в классах не должна опускаться ниже 20 градусов.

Недавно была проведена проверка на соответствие нормам в школе № 10 города Лобня. Вместе с директором и специалистами городской администрации проведены проверки подвала, классов, библиотеки и спортивного зала. Отклонений от нормы проверяющие не обнаружили. Все системы работают исправно, а температура в помещениях соответствует необходимым требованиям.

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«Работа проводится на регулярной основе, мы совместно с директорами и родительской общественностью в еженедельном режиме проводим осмотр школ на предмет соблюдения температурного режима, собственно, в этой школе мы уже второй раз за неделю. Каких-то нареканий я не увидел. Все службы работают в штатном режиме», — рассказал заместитель главы Лобни Сергей Золотарев.

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