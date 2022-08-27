Школы Истры вошли в рейтинг лучших в Подмосковье

Министерство образование Подмосковья опубликовало рейтинг лучших школ региона, в их число вошли 10 учебных заведений городского округа Истра. Для определения уровня школы учитывались все успехи — достижения учеников и учителей, результаты олимпиад, оснащение, итоги ОГЭ и ЕГЭ.

На ежегодной педагогической конференции озвучили итоги прошедшего учебного года и планы по развитию сферы образования. Также обсудили внедрение новых федеральных образовательных стандартов. Лучшим учителям Истры вручили благодарственные письма.

«Задачи мы ставим очень глобальные. Мы хотим и дальше развиваться на благо наших детей, улучшения качества образования. Конечно, надеемся увеличить количество школ в „зеленой зоне“ и, как минимум, войти в сотню лучших школ Московской области», — заявила начальник управления образования администрации городского округа Истра Екатерина Шершавина.

Источник фото: Минобразования Подмосковья

Школы в «зеленое зоне» получают стимулирующие выплаты в другом объеме. По критериям рейтинга можно понять сильны и слабые стороны учебного заведения. Это может стать хорошим стимулом для дальнейшего развития.