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    27 августа 2022, 04:00

    Школы Истры вошли в рейтинг лучших в Подмосковье

    Минобразование Московской области: 10 школ Истры попали в рейтинг лучших в регионе

    Полина Созыкина

    Министерство образование Подмосковья опубликовало рейтинг лучших школ региона, в их число вошли 10 учебных заведений городского округа Истра. Для определения уровня школы учитывались все успехи — достижения учеников и учителей, результаты олимпиад, оснащение, итоги ОГЭ и ЕГЭ.

    Школы Истры вошли в рейтинг лучших в Подмосковье

    На ежегодной педагогической конференции озвучили итоги прошедшего учебного года и планы по развитию сферы образования. Также обсудили внедрение новых федеральных образовательных стандартов. Лучшим учителям Истры вручили благодарственные письма.

    «Задачи мы ставим очень глобальные. Мы хотим и дальше развиваться на благо наших детей, улучшения качества образования. Конечно, надеемся увеличить количество школ в „зеленой зоне“ и, как минимум, войти в сотню лучших школ Московской области», — заявила начальник управления образования администрации городского округа Истра Екатерина Шершавина.

    Школы Истры вошли в рейтинг лучших в Подмосковье | Изображение 1Источник фото: Минобразования Подмосковья

    Школы в «зеленое зоне» получают стимулирующие выплаты в другом объеме. По критериям рейтинга можно понять сильны и слабые стороны учебного заведения. Это может стать хорошим стимулом для дальнейшего развития.