Школы искусств Коломны получили новые аккордеоны. Дети смогут учиться с более раннего возраста
В Сосново-Борскую детскую школу искусств Коломенского городского округа всего в этом году поступит три пианино, два аккордеона и два баяна. На закупку инструментов выделили около 1,8 миллиона рублей. Половина из них — средства бюджета Московской области, вторая половина выделена из муниципального бюджета.
Директор Сосново-Борской детской школы искусств Наталия Трепакова подчеркивает, что новые музыкальные инструменты — это огромный подарок для учеников и преподавателей.
«Инструменты качественные, имеют великолепное звучание, играть на них — одно удовольствие. Часть инструментов заменят уже устаревшие образцы. А, к примеру, новые аккордеоны, которые меньше стандартных, позволят нам набрать учеников более раннего возраста», — рассказала Наталия Трепакова.
Детская школа искусств «Березка», расположенная в поселке Биорки, также начала получать новые музыкальные инструменты.
Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев сделал акцент на том, что учреждения, в которых идет обновление, расположены в сельских населенных пунктах, и очень важны для проведения досуга и обучения школьников.
«Два года назад Сосново-Борская школа была полностью отремонтирована, а чуть раньше завершился капитальный ремонт в „Березке“. Благодаря поддержке губернатора региона и субсидиям из областного бюджета, ребята из этих школ занимаются в светлых уютных отремонтированных классах, оборудованных всем необходимым», — отметил глава муниципалитета.
Денис Лебедев добавил, что после капитального ремонта в школах заменили мебель, часть оборудования, но инструменты оставались прежними.
«Мы понимаем, что купить новый рояль или пианино достаточно непросто. Это дорогостоящие инструменты, и не во всех школах искусств есть такие возможности. Программа, в рамках которой правительство Московской области выделяет 50-процентное финансирование, помогла нам существенно продвинуться в вопросе обновления музыкальных инструментов», — рассказал глава Коломенского округа.
По словам Дениса Лебедева, до конца действия программы в 2023 году запланировано купить новые пианино, рояли, баяны и аккордеоны во все музыкальные школы округа.
«Планируется поставка по 117 контрактам инструментов, оборудования и учебной литературы для детских школ искусств», — заявила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.
Николаю — девять лет, он занимается в школе искусств всего два месяца, осваивает аккордеон. Дается новый инструмент непросто, но Коля не сдается, внимательно слушает учителя и старается все запоминать.
«Я пробовал поиграть на большом аккордеоне, но это очень неудобно. Он тяжелый, клавиш не видно. Вот на новом намного лучше — он меньше, я вижу куда нажимать, и инструмент не такой тяжелый», — рассказал мальчик.
В рамках национального проекта «Культура» в этом году лучшим юным музыкантам Подмосковья были вручены дипломы и гранты губернатора Московской области в размере 1,5 миллиона рублей.