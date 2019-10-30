Школы искусств Коломны получили новые аккордеоны. Дети смогут учиться с более раннего возраста

В детские школы искусств Коломенского городского округа поступили новые музыкальные инструменты, в частности, современные аккордеоны, которые позволяют детям начать обучение музыке раньше, чем можно было на устаревших образцах. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В Сосново-Борскую детскую школу искусств Коломенского городского округа всего в этом году поступит три пианино, два аккордеона и два баяна. На закупку инструментов выделили около 1,8 миллиона рублей. Половина из них — средства бюджета Московской области, вторая половина выделена из муниципального бюджета.

Директор Сосново-Борской детской школы искусств Наталия Трепакова подчеркивает, что новые музыкальные инструменты — это огромный подарок для учеников и преподавателей.

«Инструменты качественные, имеют великолепное звучание, играть на них — одно удовольствие. Часть инструментов заменят уже устаревшие образцы. А, к примеру, новые аккордеоны, которые меньше стандартных, позволят нам набрать учеников более раннего возраста», — рассказала Наталия Трепакова.

Детская школа искусств «Березка», расположенная в поселке Биорки, также начала получать новые музыкальные инструменты.

Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев сделал акцент на том, что учреждения, в которых идет обновление, расположены в сельских населенных пунктах, и очень важны для проведения досуга и обучения школьников.

«Два года назад Сосново-Борская школа была полностью отремонтирована, а чуть раньше завершился капитальный ремонт в „Березке“. Благодаря поддержке губернатора региона и субсидиям из областного бюджета, ребята из этих школ занимаются в светлых уютных отремонтированных классах, оборудованных всем необходимым», — отметил глава муниципалитета.

Денис Лебедев добавил, что после капитального ремонта в школах заменили мебель, часть оборудования, но инструменты оставались прежними.

«Мы понимаем, что купить новый рояль или пианино достаточно непросто. Это дорогостоящие инструменты, и не во всех школах искусств есть такие возможности. Программа, в рамках которой правительство Московской области выделяет 50-процентное финансирование, помогла нам существенно продвинуться в вопросе обновления музыкальных инструментов», — рассказал глава Коломенского округа.

По словам Дениса Лебедева, до конца действия программы в 2023 году запланировано купить новые пианино, рояли, баяны и аккордеоны во все музыкальные школы округа.

«Планируется поставка по 117 контрактам инструментов, оборудования и учебной литературы для детских школ искусств», — заявила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Николаю — девять лет, он занимается в школе искусств всего два месяца, осваивает аккордеон. Дается новый инструмент непросто, но Коля не сдается, внимательно слушает учителя и старается все запоминать.

«Я пробовал поиграть на большом аккордеоне, но это очень неудобно. Он тяжелый, клавиш не видно. Вот на новом намного лучше — он меньше, я вижу куда нажимать, и инструмент не такой тяжелый», — рассказал мальчик.

В рамках национального проекта «Культура» в этом году лучшим юным музыкантам Подмосковья были вручены дипломы и гранты губернатора Московской области в размере 1,5 миллиона рублей.