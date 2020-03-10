Контроль над вирусом. Школы и социальные объекты Подмосковья защищают от инфекции

Не пропустить в Подмосковье коронавирус — одна из главных сегодня задач областного правительства. В школах и других социальных объектах корректируют работу, а по региону ежедневно дежурит оперативный штаб.

Вошедшие в него представители областного Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и профильных ведомств работают без выходных. Найден один инфицированный. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на встрече с заместителями Правительства Подмосковья.

«Вы знаете, что все выходные наш оперативный штаб отслеживал все мероприятия. Выявлен один положительный случай. Соответственно, семья заболевшего госпитализирована, чтобы провести наблюдение. Мы принимаем все необходимые меры для контроля», — сказал он.

Губернатор добавил, что большое внимание уделяют аэропортам. В детских садах и школах Подмосковья проводят активную профилактику гриппа и ОРВИ, а больницы снабдили необходимыми лекарствами, средствами защиты и материалами для отбора проб.