Подмосковье 18 сентября 2023, 13:36 Школы и детские сады построят в новом квартале для переселенцев из аварийного жилья «Одинцово-1» Компания ПИК

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Подмосковье активно решает проблему аварийного и ветхого жилья. Для этого в регионе работают разные программы, в том числе переселение по договору развития застроенных территорий.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья уточнили, что самый масштабный проект реализуется в Одинцовском городском округе. Компания «ПИК» строит на месте аварийных ветхих домов целый микрорайон.

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Жилой квартал «Одинцово -1» возводится по новым стандартам жилищного строительства Московской области с дворами без машин, благоустроенной территорией и всей необходимой инфраструктурой. Здесь уже построили три детских сада и одну школу, в будущем построят еще пять садиков, школу и большую поликлинику для детей и взрослых.

Жители старых домов уже сделали выбор и переехали в современные и комфортные новые квартиры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе реализуют еще 13 проектов реновации.

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