08 марта 2023, 20:07
Школы и детсады Жуковского стали призерами эко-проекта «Разделяй и умножай»
Организаторы подвели итоги эколого-просветительского проекта «Разделяй и умножай». Призерами и победителями стали школа № 13 и детский сад № 1 из Жуковского.
Образовательные учреждения номинировали в номинациях «ЭкоШкола Московской области-2022» и «ЭкоСад Московской области-2022». Церемония награждения прошла в Университете науки и технологий МИСИС в Москве.
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«Для нас это стало приятной неожиданностью. Все наши труды по сбору вторсырья принесли не только реальную помощь окружающей среде, а также деткам с заболеваниями сердца, но и позволили обрести высокий статус „ЭкоСад Московской области 2022“», — заявила директора детского сада Марина Редько.
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Проект существует с 2018 года. С этого времени для детей проводят обучающие семинары, состязания по сбору вторичного сырья.
По словам руководителя проекта Елены Белоусовой, за время проведения мероприятий участники проекта собрали более 200 тонн мусора и отправили его в переработку.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Жуковский
Экология
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