Школы Электростали проверили на соблюдение мер профилактики

На входе в художественную школу в Электростали организован так называемый «фильтр». Измерение температуры и обработка рук из санитайзера — обязательно.

Внутри школы тоже все организовано иначе. Дети не только изучают программу начального образования, но и здесь же занимаются в кружках. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. Теперь на урок приходят не ученики, а учителя. Детям носить маски не обязательно, а вот педагоги должны быть в средствах индивидуальной защиты.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо измерения температуры и обработки рук, в школе проводят обеззараживание воздуха с использованием закрытых циркуляторов, несколько раз — влажную уборку и обязательное проветривание. Для этого создан специальный график.

Я считаю, что это крайне важно. И необходимо, в первую очередь, обезопасить детей. И соблюдение всех этих мер приведет к уменьшению количества заболеваний Дмитрий Ерошенко директор Детской художественной школы г. о. Электросталь

Источник фото: телеканал «360»

Если в художественной школе измерять температуру ученикам получается довольно быстро, то школам, где учатся сотни, а то и тысячи детей, приходится открывать запасные входы, чтобы не создавать столпотворений и составлять графики заходов в учебное заведение.

«Во-первых, небольшой поток идет в школу, потому что потоки разведены по времени и по входам. К тому же у нас еще дополнительные входы и дополнительные преподаватели. У нас 4 термометра, никакой толкучки не возникает», — рассказывает заместитель директора по безопасности гимназии № 21 Сергей Журов.

В ходе проверки сотрудники администрации осмотрели классы, санузлы, проинспектировали столовую.

«Летом еще мы закупили все самое необходимое для безопасности образовательного процесса. Кроме этого, сотрудники администрации, управления образования ежедневно проверяют наши учреждения. Ни одного дня нет, чтобы ни одного учреждения не проверили», — сказала заместитель главы администрации г. о. Электросталь Марианна Кокунова.

Источник фото: телеканал «360»

В ходе инспекции грубых нарушений выявлено не было. Проверки образовательных учреждений в Электростали продолжатся. И на время школам придется отказаться от массовых мероприятий.