Школу здоровья для пациентов после COVID-19 открыли в Талдомской больнице

В больнице Талдома появилась школа здоровья «Жизнь после COVID-19». Первое занятие для жителей проведут 26 марта, в 14:30. Мероприятие пройдет в здании взрослой поликлиники. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Врачи расскажут жителям округа, как укрепить здоровье после перенесенной болезни. Консультацию смогут получить все желающие. Предварительно записываться не нужно.

«Школу здоровья ведет врач-терапевт Инна Бобыкина. Инна Игоревна на протяжении всего времени работала врачом в красной зоне инфекционного центра больницы. Она не только лечила пациентов, но и помогала им в реабилитации. Благодаря чему пациенты быстро шли на поправку», — отметил главный врач Талдомской больницы Игорь Давронов.

На встречах школы здоровья жителям расскажут, как восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции, что такое постковидный синдром, а также о мерах профилактики и образе жизни после COVID-19.