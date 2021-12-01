Новую школу запланировали открыть в ЖК «Леоновский парк» Балашихи в 2023 году

Новую школу начнут строить в жилом комплексе «Леоновский парк» Балашихи в следующем году, а в 2023-м ее планируют открыть. Здесь смогут принять 275 ребят.

Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. К нему обратились жители «Леоновского парка».

Они ждут новую школу, и участок под нее есть. Но в 2015 году застройщик обанкротился, поэтому образовательный корпус так и не появился.

Уже в следующем году начнем строительство. Это будет качественная современная школа с соблюдением всех требований Игорь Брынцалов.

Он добавил, что сперва школу планировали начать строить в 2023–2024 годах, однако сделать это смогут раньше — в 2022-м.

Источник фото: Евгений Дудин

Проект согласовали с Министерством образования региона. Он получил положительное заключение экспертизы. Новую школу планируют открыть осенью 2023 года.