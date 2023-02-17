Подмосковье 17 февраля 2023, 13:19 Школу вблизи Яничкина проезда в Котельниках построят в 2024 году

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Школу на 2 тысячи мест вблизи Яничкина проезда построят в Котельниках к концу 2024 года. Подрядчик уже приступил к возведению объекта

«Строители проводят планировку территории, ведется обустройство подъездных путей, организация мест складирования и хранения материалов», — сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

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В четырехэтажном здании площадью 30 тысяч квадратных метров появятся учебные кабинеты, актовый зал вместимостью до 850 человек, четыре спортивных зала, библиотеки, а также мастерские по работе с деревом и металлом.

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Территория школы будет благоустроена и озеленена, там также появится спортивный блок с полем для мини-футбола, беговыми дорожками и сектором для прыжков в длину.

Строительство школы планируется закончить к концу 2024 года.