Подмосковье 13 февраля 2023, 17:39 Школу вблизи Яничкина проезда в Котельниках откроют к концу 2024 года

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Облик школы на 2000 мест вблизи Яничкина проезда в Котельниках согласовали. Вместе с двумя детскими садами она создаст современный образовательный кластер. Об этом сообщили в «Мособлархитектуре».

Площадь здания составит около 30 тысяч квадратных метров. В нем обустроят образовательные кабинеты, актовый и спортивные залы, библиотеку и другие помещения, рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

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«Помимо учебных кабинетов основного образовательного профиля, предусмотрен актовый зал на 810 мест, четыре спортивных зала разной площади, библиотека, лабораторные помещения, мастерские по обработке дерева и металла, кабинет домоводства и кулинарии», — поделился он.

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Строительство школы начнут в этом году, а завершат — к концу 2024-го. В ней смогут трудоустроиться свыше 200 человек.

Рядом с прямоугольным зданием обустроят просторный двор для проведения мероприятий. Объем школы поделят на функциональные блоки, выделенные цветом. Вход в здание акцентируют порталом.

Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина рассказала, что школа станет примером качественных проектных решений — авторы будут использовать сочетание разных оттенков, материалов и фактур.

«Например, за счет изменения толщины плитки создается рустовка отдельных фрагментов стен — фасады получают рельеф и обогащаются игрой светотени. Проработан пятый фасад. Продуманы детали. Так, пространство библиотеки на третьем этаже дополнительно освещается через световые фонари на крыше», — отметила она.

Благодаря особой планировке на территории выделят пространство для занятий спортом, прогулок, отдыха и изучению ПДД. Ученики смогут заниматься баскетболом, мини-футболом, волейболом, бегать и прыгать в длину.

На территории высадят полевые и овощные культуры. В плодовом саду и на экотропе ученики смогут заниматься природоведением.

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