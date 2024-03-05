Подмосковье 05 марта 2024, 15:07 Школу в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах построят к сентябрю Источник фото: Наталья Лымарь

Читать 360tv в

Монолитные работы при строительстве школы в жилищном комплексе «Жулебино парк» завершены на 95%. В ближайшее время рабочие планируют приступить к фасадным работам.

По словам заместителя директора по строительству компании «ПИК» Азамата Сазаева, перейти к отделочным работам в здании школы на полторы тысячи учеников планируется в апреле.

Реклама

«Монолитные работы выполнены на 95 процентов, осталось залить перекрытия над спортивными и актовым залами, и тогда начнутся фасадные работы. Сейчас уже ведем монтаж внутренних инженерных систем, оборудовав часть помещений тепловыми пушками», — рассказал Сазаев.

Новая школа примет учеников 1 сентября 2024 года. Для школьников, помимо учебных классов, построят спортивные залы с трибунами для болельщиков, библиотеку, большую столовую и актовый зал.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»