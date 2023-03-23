Подмосковье 23 марта 2023, 12:34 Школу в ЖК «Пехра» в Балашихе откроют в 2024 году

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Школу на 1500 мест строят в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе. Ее введут в эксплуатацию к сентябрю 2024 года.

Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров провел на объекте выездное совещание.

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«Здесь строится большая школа, чтобы обеспечить местами не только жителей нового микрорайона, но и прилегающих. Мы проверили ход работ, строительство ведется согласно графику. Его планируют завершить весной 2024 года, а в сентябре ввести объект в эксплуатацию. К концу этого года рабочие должны закончить возведение теплового контура и приступить к отделке. Вместе с депутатами мы будем контролировать их работу», — сказал Сергей Юров.

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Уже выполнены земляные и подготовительные работы, устройство временных дорог, монтаж оборудования системы водопонижения и устройство железобетонной подпорной стены.

«На объекте работают 127 человек и шесть единиц техники. Готовность составляет 14%. Сейчас работаем в штатном графике, но, если возникнет необходимость, будем в две смены, хотя текущие погодные условия не влияют на строительство. Все жители окрестных домов с нетерпением ждут открытия», — отметил руководитель проекта компании «Стройкомплекс» Дмитрий Черкашин.

В новом здании разместятся учебные классы и помещения для групп продленного дня, специализированные кабинеты и лаборатории, библиотека с медиатекой, спортивные и актовый залы, творческие студии и мастерские. На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона, учебно-опытная и хозяйственная зоны, места отдыха, а также площадка для общешкольных мероприятий.

Учреждение оборудуют с учетом доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья: в здании установят лифты, пандусы и тактильные указатели.

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