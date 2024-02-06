Подмосковье 06 февраля 2024, 09:43 Школу в ЖК «Пехра» в Балашихе достроят в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Продолжается строительство школы на 1500 мест в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе. Там уже установлены все конструкции и перегородки, выполнена штукатурка стен, ведутся внутренние работы.

Интерьер школы выполнят в спокойных светлых оттенках. В центральном фойе будут живые деревья, панорамные окна и стеклянные стены. Для детей подготовят современные классы, лаборатории, читальные залы и библиотеки, спортивные залы с душем и раздевалкой, просторную столовую, мастерские, IT-зону. Для маломобильных школьников оборудуют лифт.

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На территории учреждения построят зону для прыжков в длину и высоту, всесезонные беговые дорожки, футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки. Также предусмотрен участок для разведения полевых и овощных культур, плодово-ягодный питомник и теплица с зооуголком.

Первых учеников новая школа примет в 2024 году.

Подмосковье продолжает прирастать новыми объектами образования. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в регионе планируется построить свыше 70 школ и детских садов.

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