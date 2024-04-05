Подмосковье 05 апреля 2024, 10:59 Школу в ЖК «Одинцово-1» откроют к сентябрю компания ПИК

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Школу на 1160 мест построят в жилом комплексе «Одинцово-1» в Подмосковье к 1 сентября. Ее спроектировали с учетом международного опыта и мировых стандартов.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школу строят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных средств. Сейчас на объекте ведут фасадные работы, благоустраивают территорию, монтируют коммуникации и проводят отделку помещений.

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Площадь трехэтажного здания превысит 16 тысяч квадратных метров. Там разделят блоки начальной, основной и старшей школы. В здании обустроят учебные классы, специализированные кабинеты и многое другое. На территории уложат газон, высадят деревья и кустарники. Там каже будут места для прогулок, игр и занятий спортом. Для учеников будет работать баскетбольная площадка и футбольное поле.

Жилой комплекс окружен несколькими парками и Баковским лесничеством. По проекту там откроют две школу и восемь детских садов.

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