Подмосковье 05 февраля 2024, 11:17 Школу в ЖК «Новое Пушкино» построят в 2025 году ГК Инград

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Строительство школы для 1050 учащихся продолжается в жилом комплексе «Новое Пушкино». На данный момент работы выполнили более чем на 50%. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

На данный момент на объекте полностью завершили монолитные работы, внутреннюю кладку из газобетона, устройство кровли, а также работы по устройству наружных сетей. Напомним, общая площадь трехэтажного здания составит более 13 тысяч квадратных метров.

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Школу возводит ГК «Инград». Строительство планируют завершить в 2025 году. Всего же в микрорайоне предусмотрено три детских сада и три школы.

Подмосковье продолжает прирастать новыми объектами образования. В 2024 году в регионе планируется построить свыше 70 школ и детских садов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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