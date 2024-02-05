05 февраля 2024, 11:17
Школу в ЖК «Новое Пушкино» построят в 2025 году
Строительство школы для 1050 учащихся продолжается в жилом комплексе «Новое Пушкино». На данный момент работы выполнили более чем на 50%. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
На данный момент на объекте полностью завершили монолитные работы, внутреннюю кладку из газобетона, устройство кровли, а также работы по устройству наружных сетей. Напомним, общая площадь трехэтажного здания составит более 13 тысяч квадратных метров.
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Школу возводит ГК «Инград». Строительство планируют завершить в 2025 году. Всего же в микрорайоне предусмотрено три детских сада и три школы.
Подмосковье продолжает прирастать новыми объектами образования. В 2024 году в регионе планируется построить свыше 70 школ и детских садов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Пушкино
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