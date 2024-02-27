Подмосковье 27 февраля 2024, 12:42 Школу в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах откроют к сентябрю пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Самую большую школу городского округа Мытищи откроют в жилом комплексе «Новое Медведково» 1 сентября. Учреждение рассчитано на 1735 мест.

Микрорайон 17А — один из самых молодых и густонаселенных в округе. Здесь проживает много семей с детьми. Новая школа разгрузит существующую гимназию № 33. Учреждение откроют к началу учебного года.

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На сегодняшний день общая строительная готовность объекта достигает 48%. Выполнены монолитные и кладочные работы, завершен первый этап по кровле, установлены окна, также закрыт тепловой контур здания и запущено отопление. Параллельно ведутся работы по отделке технических помещений, устройству инженерных систем и монтаж керамогранита на фасаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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