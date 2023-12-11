Подмосковье 11 декабря 2023, 13:48 Школу в ЖК «Мытищи Парк» достроят в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Школу на 1100 мест построят в жилом комплексе «Мытищи Парк». Первые занятия в учебном заведении начнутся в конце 2024 года.

Этим летом в фундамент новой школы в Мытищах заложили капсулу времени. Четырехэтажное здание площадью 13,2 тысячи квадратных метров выполнят в стиле дизайн-кода «Оттенки севера».

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По проекту в образовательном учреждении построят двухуровневый актовый зал с амфитеатром на 400 зрителей, многофункциональный библиотечный центр, два спортзала и два просторных обеденных зала. На всех этажах разместятся рекреационные зоны для отдыха. Для групп продленного дня будут специальные помещения с объединенной игровой и спальной комнатой.

Новая школа рассчитана на 44 класса, в том числе там обустроят лаборатории, мастерские для уроков труда, кулинарии, музыки, ИЗО и черчения.

Учебное заведение станет первым из двух запланированных в жилом комплексе «Мытищи Парк», оно поможет снять нагрузку со школы № 9.

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