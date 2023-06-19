Подмосковье 19 июня 2023, 12:19 Школу в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе достроят к сентябрю

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Школу в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе достроят к новому учебному году. Учиться там смогут 275 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В здании школы будут обустроены учебные классы, лаборантские и мастерские, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр и столовая с пищеблоком полного цикла. В дворе появится спортивная площадка, зоны для отдыха и мероприятий.

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«Инициатива губернатора о строительстве новых школ и детских садов чрезвычайно важна. Балашиха не остается в стороне от развития новых для себя приоритетов», — сказала директор школы № 8 Ольга Бортновская.

Напомним, во время обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил высокие темпы и объемы строительства образовательных учреждений. Каждый год в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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