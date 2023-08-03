Подмосковье 03 августа 2023, 13:20 Школу в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе достроят к осени Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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Школу на 275 мест в жилом комплексе «Леоновский парк» достроят к новому учебному году. Учреждение адаптируют для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас рабочие благоустраивают территорию, занимаются внутренней отделкой помещений и работами по фасаду. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства Российской Федерации Татьяна Голикова дали старт строительству школы осенью 2022 года.

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Там расположатся учебные классы, лаборантские и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортзалы, информационно-библиотечный центр, столовая с пищеблоком, а также медкабинет и административные помещения. На улице для детей оборудуют спортивную площадку, зоны для отдыха и мероприятий.

«К 1 сентября объект будет готов. Сейчас каждый день строители выполняют большой объем работ. Строительство идет согласно графику», — сказал заместитель главы администрации г. о. Балашиха Кирилл Тимашков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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