Подмосковье 20 марта 2024, 17:54 Школу в ЖК «Каскад Парк» в Подольске построят в 2024 году Главгосстройнадзор МО

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Школу на 350 учеников построят в жилом комплексе «Каскад Парк» в Подольске в третьем квартале 2024 года. Там обустроят информационный центр, современные классы и мастерские.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, готовнсть объекта составляет 77%. Сейчас рабочие обустраивают коммуникации и проводят отделку помещений.

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В учреждении будут работать учебные классы, мастерские, кабинет кулинарии, два спортзала и другие помещения. На территории обустроят место для подвижных игр, учебно-опытную зону и спортивное ядро.

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