Подмосковье 12 апреля 2023, 10:16 Школу в ЖК «Каскад парк» в Подольске достроят к концу 2023 года

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Строительство школы на 350 мест ведется в жилом комплексе «Каскад парк» в Подольске. Закончить работы планируют к концу 2023 года.

Новый микрорайон в деревне Бережки заселен не полностью, но уже сейчас в нем живут около 250 детей разного возраста. Для них в жилом комплексе «Каскад парк» и начали строить школу.

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Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков побывал на стройплощадке и осмотрел выполненные работы на объекте.

«Наружные сети здесь все проложены. Основание под котельную выполнили. Котельную в прошлом году еще закупили, я помню. С лета приступаем к внутренним инженерным коммуникациям и отделке», — рассказал Дмитрий Жариков.

Сейчас на объекте практически полностью залит бетонный каркас. Рабочие строят внешние стены и внутренние перегородки, прокладывают вентиляционные шахты. Планируется, что после возведения всех стен на строительной площадке будут работать около 100 человек для того, чтобы не отставать от графика.

«Для большинства оборудования подрядчики определены, проплачены. Часть — на площадке, часть — на складах у поставщиков. Поэтому будем стараться успевать в срок», — сказал генеральный директор «МЖС Генподрядчик» Петр Майоров.

В жилом комплексе «Каскад парк» застройщик также возведет детский сад на 160 мест.

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