Подмосковье 13 июля 2023, 12:35 Школу в ЖК «1-й Лермонтовский» в Люберцах построят к 2024 году

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Школу на 1500 мест построят в жилом комплексе «1-й Лермонтовский» в Люберцах. Работы планируют завершить в 2024 году.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, работы ведет ГК ФСК под брендом «1-й ДСК» за счет внебюджетных средств. Сейчас строители монтируют коммуникации, ведут отделочные, фасадные и другие работы.

Учреждение будет состоять из двух блоков для начальной и средней школы. В первом будет отдельный вход вестибюль, спортзал на первом этаже и хореографический зал на втором. Во втором блоке также разместят спортивный и тренажерный залы.

Перед зданием создадут площадь, переходящую во внутренний двор. Там обустроят футбольное поле, спортплощадку и установят уличные тренажеры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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