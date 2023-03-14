Подмосковье 14 марта 2023, 10:13 Школу в ЖК «1-й Лермонтовский» в Люберцах достроят в 2023 году

Читать 360tv в

Возведение новой школы продолжается в жилом комплексе «1-й Лермонтовский» в Люберцах. Монолитные работы на объекте уже завершены.

Объект строит девелопер ГК «ФСК» в рамках комплексного развития территории. Сейчас специалисты приступили к планировке территории школы. Одновременно с этим производятся каменная кладка наружных и внутренних стен, монтаж инженерных коммуникаций, отделка помещений в техподполье и кровельные работы.

Реклама

Площадь школы составит почти 25 тысяч «квадратов». Здание будет разделено на два блока для начальных и средних классов с отдельными входными вестибюлями. На территории сделают футбольное поле и несколько спортивных площадок с уличными тренажерами.

Реклама

Строительство планируется завершить к концу 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к 1 сентября в Подмосковье достроят 20 современных школ и 11 детских садов.