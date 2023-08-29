Подмосковье 29 августа 2023, 18:09 Школу в ступинском поселке Михнево откроют 1 сентября после капремонта Фото: Минстрой МО

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Школа в ступинском поселке Михнево возобновит работу 1 сентября после капитального ремонта. Сейчас на объекте завершают пусконаладочные работы и установку оборудования.

«Работы по обновлению здания школы на улице Библиотечной, начавшиеся в январе 2023 года, завершены. Ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования. Сборка и расстановка мебели», — уточнили в пресс-службе министерства стройкомплекса Московской области.

Во время ремонта в образовательном учреждении полностью заменили кровлю, провели фасадные и отделочные работы, заменили инженерные сети, оконные и дверные блоки, а также поставили новую мебель и оборудование.

Отмечается, что работы провели по президентской программе «Модернизация школьных систем образования».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

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