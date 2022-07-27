Школу в Ступине капитально отремонтируют к концу августа

В Подмосковье продолжаются инспекции капитального ремонта и строительства новых детских садов и школ. В среду, 27 июля, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил, как строится школа № 1 в Ступине. Он отметил, что на все работы было выделено порядка 109,5 миллиона рублей.

«Пока ребята наслаждаются летними каникулами, в их школах активно готовятся к предстоящему учебному году. Здесь, в Ступино, можно отметить высокую готовность. Школа ведет свою историю с 1939 года, и сегодня мы приводим ее в соответствие с самыми современными стандартами образовательных учреждений», — сообщил Игорь Брынцалов.

Сообщается, что к текущему моменту заканчиваются работы по замене кровли, отделке фасада, устройству полов, стен и потолков. Прокладываются коммуникации и системы водоснабжения, отопления и вентиляции. Ожидается, что окончание работ произойдет в конце августа текущего года. Как отметил Игорь Брынцалов, 1 сентября дети пойдут в полностью обновленную школу. В классах вместе с родительским комитетом утверждались цвета и интерьеры.

В целом в текущем году в Подмосковье собираются провести капитальный ремонт сразу 66 школ. Только четыре из них будут ремонтироваться и в следующем году из-за большого объема работ. На капитальный ремонт выделено порядка 9,1 миллиарда рублей.