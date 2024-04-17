Подмосковье 17 апреля 2024, 15:10 Школу в Шаховской капитально отремонтируют к сентябрю Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Строители приступили к фасадным работам в двух корпусах школы № 1 в городском округе Шаховская. Капитальный ремонт здания закончат к 1 сентября.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, рабочие начали работы по замене крови, инженерных сетей и установке окон. Также идет черновая отделка помещений.

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Общая площадь двух зданий школы составляет более четырех тысяч квадратных метров.

К началу учебного в учебном учреждении заменят сантехническое оборудование, а в классах появится новая мебель.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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