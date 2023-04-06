Подмосковье 06 апреля 2023, 10:55 Школу в селе Немчиновка в Одинцовском округе достроят к концу 2023 года

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Строительство школы в селе Немчиновка в Одинцовском округе завершат в четвертом квартале 2023 года. Здание образовательного учреждения возводят на месте заброшенного института лесного хозяйства.

Учиться в новой четырехэтажной школе будут ребята всех возрастов. Для них обустроят мастерские, актовый и спортивный залы, обеденную зону и учебные кабинеты.

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В учреждении продумана каждая деталь. К проектированию подошли с умом — все общешкольные пространства будут равноудалены от блоков младших и старших классов. Это позволит разделить потоки учащихся.

На прилегающей территории оборудуют учебно-опытную и хозяйственную зоны, а около учебного заведения появится площадка для школьного автобуса.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов побывал на стройплощадке с проверкой. Сейчас на объекте идут монолитные и гидроизолирующие работы. Параллельно строители монтируют наружные коммуникации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сейчас в регионе возводят 37 школ.

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