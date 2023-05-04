Подмосковье 04 мая 2023, 14:12 Школу в селе Немчиновка построят к декабрю 2023 года

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Строительство первого этажа началось в школе на 550 мест в селе Немчиновка под Одинцовым. Работы планируют завершить в декабре этого года.

Строительство ведут с привлечением средств инфраструктурного кредита. Сейчас на объекте ведут монолитные работы на уровне первого этажа здания. Как рассказали в Минстрое, там трудятся 70 человек и пять машин.

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«Наружные инженерные сети выполнены на 90%. Ведутся работы по бетонированию плиты перекрытия и вертикальных конструкций первого этажа, армирование вертикальных конструкций второго этажа», — уточнили в ведомстве.

Площадь школы превысит 11 тысяч квадратных метров. В здании обустроят блок начальной школы с учебными кабинетами, помещениями для групп продленного дня и спортзалом, а также блок основной и старшей школы с кабинетами и лабораториями, спортивным и актовым залами, библиотекой, столовой и медблоком.

На территории построят стадион со спортплощадками, игровые зоны, места отдыха и зону для проведения мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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