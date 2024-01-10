Подмосковье 10 января 2024, 14:38 Школу в селе Немчиновка достроят в 2024 году Министерство стройкомплекса МО

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Подрядная организация завершает фасадные работы в новой школе в селе Немчиновка. Сейчас на строительной площадке трудится порядка 200 рабочих и три машины спецтехники.

Строители завершают фасадные и отделочные работы. Также ведется устройство внутренних инженерных сетей.

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Общая площадь нового учреждения составит 11,7 тысяч квадратных метров. Учиться там будут 550 детей. В здании предусмотрен блок начальной школы с учебными кабинетами, помещениями для групп продленного дня и спортзалом, а также блок основной и старшей школы с кабинетами и лабораториями, спортивным и актовым залами, библиотекой, столовой и медицинским пунктом.

На территории школы построят стадион со спортплощадками, игровые зоны, места отдыха и зону для проведения мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет 2,2 тысячи учеников.

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