Подмосковье 31 января 2024, 17:15 Школу в селе Кострово под Истрой капитально отремонтируют к сентябрю Пресс-служба администрации городского округа Истра

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Школу в селе Кострово полностью обновят к началу следующего учебного года. Это будет первый капитальный ремонт здания с момента его постройки в 1969 году.

Рабочие уже приступили к демонтажу.

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Более 400 учеников на время ремонта перевели в школу в селе Онуфриево. Добираться туда дети будут на школьном автобусе.

«Благодаря полной перезагрузке учреждения, а также переоснащению материально-технической базы в школе будут созданы более комфортные условия для обучения детей. Кабинеты и классы станут более светлыми и просторными, в школу также закупят новую мебель», — поделилась глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Уже 1 сентября ученики смогут приступить к занятиям в обновленной школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

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