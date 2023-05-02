Подмосковье 02 мая 2023, 17:13 Школу в селе Ильинское под Красногорском построят к сентябрю Главгосстройнадзор МО

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Строительство школы в сельском поселении Ильинское под Красногорском проверили специалисты Главгосстройнадзора. Учреждение планируют открыть в сентябре.

Как рассказали в ведомстве, строительная готовность объекта составляет 65%. Полностью работы завершат в августе 2023 года.

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Сейчас рабочие прокладывают коммуникации и обустраивают фасады. Площадь школы составит почти 18 тысяч квадратных метров, в ней смогут учиться 1500 детей. В здании обустроят 60 классов, библиотеку, четыре спортзала, пищеблок на 720 мест, а также актовый зал. На территории обустроят спортивную зону, которая войдет в программу «Открытый стадион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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