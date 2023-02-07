Подмосковье 07 февраля 2023, 17:31 Школу в селе Ермолино в Ленинском округе построят в 2025 году

Читать 360tv в

Школу построят в селе Ермолино в Ленинском округе к 2025 году. Конкурс на поиск подрядчика объявили в комитете по конкурентной политике Подмосковья. Об этом сообщили глава ведомства Елена Волкова.

В школу смогут пойти 1100 учеников. Строительство будут вести за счет регионального и муниципального бюджетов.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проверить работу школьных бассейнов в регионе. По его словам, о проблеме неработающих объектов стало известно на встрече с местными жителями.

Реклама

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».