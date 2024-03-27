Подмосковье 27 марта 2024, 11:13 Школу в поселке Шатурторф капитально отремонтируют к 1 августа Пресс-служба администрации города или района

Читать 360tv в

Реконструкция школы продолжается в поселке Шатурторф. Работы планируют завершить к 1 августа.

Как рассказали в администрации округа, ремонт позволит продлить ресурс здания еще на 50 лет. Сейчас строители завершают демонтажные работы, обустраивают полы, штукатурят стены, усиливают фундамент и утепляют фасад.

Реклама

В школе обустроят классы спецподготовки, в кабинетах установят новое оборудование. Кроме того, новый облик получат пищеблок и спортзал.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».