27 марта 2024, 11:13
Школу в поселке Шатурторф капитально отремонтируют к 1 августа
Реконструкция школы продолжается в поселке Шатурторф. Работы планируют завершить к 1 августа.
Как рассказали в администрации округа, ремонт позволит продлить ресурс здания еще на 50 лет. Сейчас строители завершают демонтажные работы, обустраивают полы, штукатурят стены, усиливают фундамент и утепляют фасад.
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В школе обустроят классы спецподготовки, в кабинетах установят новое оборудование. Кроме того, новый облик получат пищеблок и спортзал.
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Шатура
Ремонтные работы
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