Подмосковье 14 марта 2023, 14:46 Школу в поселке Ржавки капитально отремонтируют к 1 сентября

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Школу в поселке Ржавки под Солнечногорском капитально отремонтируют к началу учебного года. Сейчас строительная готовность объекта — свыше 13%. Работы ведутся в рамках президентской программы по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Подрядчик завершил обследование технического состояния здания, ведется демонтаж дверных проемов и полов, вывоз мусора из помещений, монтаж туалетных перегородок, стяжки и штукатурки, демонтаж канализационных труб и кровли. Ход капремонта проверил заместитель главы администрации округа Александр Савелов.

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«Общая строительная готовность составляет 13,3%. Подрядчик идет с опережением графика: ежедневно на объекте работают 50 специалистов, задействовано три единицы техники. Благодарю родительский актив за неравнодушие и участие в обновлении школы», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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До начала нового учебного года специалисты полностью заменят кровлю, инженерные коммуникации, оконные блоки, обустроят вентилируемый фасад, выполнят ремонт учебных классов, пищеблока, установят новую мебель и проведут частичное благоустройство прилегающей территории. Также здесь откроется центр детских инициатив, появятся слесарная и столярная мастерские для уроков технологии.

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