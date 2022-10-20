Школу в поселке Развилка в Ленинском округе построят к 2024 году | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 17:55 Школу в поселке Развилка в Ленинском округе построят к 2024 году

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Строительство школы началось в поселке Развилка в Ленинском округе. В ней смогут учиться 1350 детей. Об этом сообщили в Минстройкомплекса Подмосковья.

Подрядчик начал проводить подготовительные работы: планировку территории, устройство подъездов для техники и организацию мест складирования стройматериалов.

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В четырехэтажном здании оборудуют учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, игровые для групп продленного дня, библиотеку с читальным залом, столовую и другие помещения. На территории создадут спортивную зону и площадку для проведения мероприятий.

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Школу планируют открыть в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.