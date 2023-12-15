Подмосковье 15 декабря 2023, 11:21 Школу в поселке Развилка достроят к сентябрю 2024 года Unsplash

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Новую школу в поселке Развилка в Ленинском округе откроют 1 сентября 2024 года. Учреждение рассчитано на 1350 мест.

Школу в рамках президентского нацпроекта «Образование» и госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» строят в жилищном комплексе «Римский квартал» в поселке Развилка Ленинского округа.

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Капсула в основании школы была заложена в августе 2021 года при участии губернатора региона Андрея Воробьева в режиме ВКС.

Строительная готовность четырехэтажного здания общей площадью 20 тысяч квадратных метров на сегодняшний день составляет 15%. На площадке идут монолитные работы по устройству плиты перекрытия 2-го этажа, колонн 3-го этажа, кладка внешних стен. Закрытие теплового контура будет выполнено к февралю.

«По контракту объект должны построить до ноября 2024 года, но мы будем работать с подрядчиком над ускорением сроков, чтобы уже 1 сентября дети пошли в эту школу. Это очень важно для местных жителей», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Каторов в ходе проверки объекта.

По проекту в учреждении будет три спортивных зала — отдельно для младших классов и основной школы, библиотечно-информационный центр с читальным залом и книгохранилищем, IT-зона для старших классов, учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием.

Также предусмотрены медицинский блок, пищеблок с обеденным залом на 675 посадочных мест, деловой центр с административными помещениями.

В пресс-службе муниципалитета добавили, что в 2023 году в «Римском квартале» открыли детский сад на 340 мест, построенный в рамках госпрограммы.

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