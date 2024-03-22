Подмосковье 22 марта 2024, 14:31 Школу в поселке Немчиновка откроют к сентябрю Пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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К началу учебного года в поселке Немчиновка Одинцовского округа откроют школу на 550 мест. Готовность объекта на данный момент достигла 85%.

Работы ведут более 100 строителей, занимающихся фасадными и внутренними отделочными работами, установкой вентиляционных систем и сантехники.

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В школе организуют блок начальных классов на 200 мест с учебными и игровыми комнатами, а также местами для дневного отдыха учеников. Спортивный комплекс включит в себя раздевалки, души и комнаты для тренеров.

Для 350 учеников основной и старшей школы предусмотрены учебные аудитории, лаборатории, мастерские, спортивный и актовый залы на 200 мест, библиотека с информационным центром, медицинские помещения и столовая на 275 мест. Общая площадь учебного заведения составит 11,7 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

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