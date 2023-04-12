Подмосковье 12 апреля 2023, 14:38 Школу в поселке Дрожжино построят до конца года Главгосстройнадзор МО

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Строительство школы в поселке Дрожжино в Ленинском округе проверили сотрудники Главгосстройнадзора. Готовность объекта составила 70%, его планируют открыть в этом году.

Сейчас рабочие монтируют фасад и кровлю, прокладывают коммуникации и ведут отделку помещений. Над этим трудятся 160 человек. Завершить строительство планируют в третьем квартале года.

Трехэтажная школа будет рассчитана на 82 учеников. Для них обустроят классы, лаборатории, мастерские, столовую, спортивный и актовый залы, а также медблок и читальную зону. На территории появится футбольное поле с беговыми дорожками, а также игровые и спортивные площадки.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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