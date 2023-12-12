12 декабря 2023, 11:39
Школу в подмосковном ЖК «Первый квартал» построят в 2024 году
Уникальную школу для 1675 учеников построят в жилом комплексе «Первый квартал» в Ленинском округе в 2024 году. Особенность образовательного учреждения в том, что вместо стандартных помещений там расположатся медиа- и артпространства, спортивный, естественно-научный и технологический кластеры.
На данный момент строители уже выполнили устройство колодцев ливневой и дождевой канализаций на откосе. Сейчас продолжается монтаж колонн и ригелей первого этажа. Работы ведутся по графику.
В Министерстве жилищной политики Московской области уточнили, что архитекторы группы компаний «Брусника» установили полноразмерный макет фасада — там они тестируют материалы и оценивают дизайнерские решения.
Прилегающую территорию также благоустроят — там появится футбольное поле, парк, эко-тропы и экспериментальный огород.
В Красногорске наградили победителей конкурсного отбора на премию губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лучший по профессии». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Ленинский округ
Реклама
Реклама