Подмосковье 14 июня 2023, 18:16 Школу в подмосковном ЖК «Бутово Парк 2» достроят к сентябрю Главгосстройнадзор МО

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Школу на 1,1 тысячи мест достроят в ЖК «Бутово парк 2» в деревне Дрожжино к началу нового учебного года. Сейчас на объекте устраивают фасад и инженерные системы, а также благоустраивают территорию.

Трехэтажную школу возведут до конца августа. Отмечается, что сейчас в ЖК строится еще одно образовательное учреждение, рассчитанное на 825 школьников.

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Всего в «Бутово парк 2» войдут 68 многоквартирных домов, пять детских садов и четыре школы.

О важности капитального ремонта в образовательных учреждениях и строительстве новых объектов напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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