Школу в подмосковном поселке Свердловский ждет капитальный ремонт

Этого события в школе имени Михаила Марченко ждали десятки лет.

В здании, построенном более 55 лет назад, такой глобальной реконструкции еще не было. Потому и изменений здесь требовали каждый коридор, каждый кабинет и уголок школы.

«Я сама училась в этой школе. Летом, когда была практика, мы здесь и красили и паркет натирали. Школа очень старая. Мы очень рады, что состоится ремонт», — рассказала представитель родительского контроля Татьяна Рогачева.

В данный момент строители уже завершили демонтаж полов и приступили к отделочным работам. В школе заменят все коммуникации, утеплят фасад. Кровля будет заменена полностью.

«Это президентская программа, под контролем Губернатора Московской области. Нас контролируют. Мы контролируем и, естественно, родители контролируют. Все вместе, я думаю, у нас все получится», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Капитальный ремонт школы проводится в рамках нацпроекта «Образование». Завершить работы планируется к 20 августу.