Подмосковье 14 января 2023, 13:34 Школу в Нахабине на 550 мест поставили на кадастровый учет

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В рабочем поселке Нахабино в Красногорске новую школу поставили на кадастровый учет. Учебному заведению присвоили адрес: улица Молодежная, 1.

В школе оборудовали учебные классы, лаборатории, мастерские, столовую, актовый и спортивный залы, медицинский блок и библиотеку. На территории объекта построили игровые и спортивные площадки.

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Отметим, образовательное учреждение возвели в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что масштабный ремонт школе в Павловском Посаде завершится досрочно. Вместо сентября ее откроют уже в апреле 2023 года.

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