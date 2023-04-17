Подмосковье 17 апреля 2023, 17:15 Школу в микрорайоне Зубачево в Сергиевом Посаде достроят в 2023 году

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Строительство школы в микрорайоне Зубачево в Сергиевом Посаде завершено на 55%. Ее планируют открыть до конца 2023 года.

Как рассказали в Минстрое, открытие школы поможет полностью ликвидировать вторую смену в округе. Сейчас на стройплощадке трудятся около 120 рабочих, они монтируют коммуникации, фасад и кровлю, а также ведут отделку помещений и приступают к планировке и благоустройству территории.

Здание разделят на блоки для начальной, средней и старшей школы. В первом разместят группы продленного дня, спортзал и медкабинет. В других — учебные классы, лаборантские, библиотечный центр с кинопроекционной комнатой, спортивный и актовый залы, а также столовую на 200 мест.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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