Школу в микрорайоне Заречье-2 в Ногинске достроят к концу года | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 15:31 Поделиться Telegram

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Viber Школу в микрорайоне Заречье-2 в Ногинске достроят к концу года

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил поиск подрядчика на завершение строительства школы в микрорайоне Заречье-2 в Ногинске. Ее планируют сдать до конца года, сообщила глава ведомства Елена Волкова.

Как рассказали в комитете, в школе смогут учиться 1100 детей. Для строительства использовали средства федерального, муниципального и регионального бюджетов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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