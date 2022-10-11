Школу в микрорайоне Заречье-2 в Ногинске достроят к концу года | 360°

Все новости

Деньги

12 октября 2022, 10:29

Мобилизованных из Кузбасса освободили от транспортного налога

Мир

12 октября 2022, 10:28

Публикацией о причастности Киева к убийству Дугиной США сделали предупреждение Украине

Реклама

Экология

12 октября 2022, 10:23

РЭО и НИТУ МИСИС совместно займутся построением циклической экономики в России

Мир

12 октября 2022, 10:19

Советник лидера Ирана посчитал прогрессом отказ России и Китая от доллара

Подмосковье

12 октября 2022, 10:17

Проходящую через Подмосковье дорогу А-104 реконструируют к 2026 году

Важное

12 октября 2022, 10:16

Воздушная тревога заработала в центре и на юге Украины, включая Одессу — СМИ

Спецоперация

12 октября 2022, 10:15

Большая часть Хмельницкого на Украине осталась без света

Спецоперация

12 октября 2022, 10:08

Украинские войска обстреляли позиции в районе Соледара из-за потери связи

Власть

12 октября 2022, 10:05

«Приняли 554 закона». Госдума VIII созыва подвела итоги первого года работы

Подмосковье

11 октября 2022, 15:31

Школу в микрорайоне Заречье-2 в Ногинске достроят к концу года

Читать 360tv в

Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил поиск подрядчика на завершение строительства школы в микрорайоне Заречье-2 в Ногинске. Ее планируют сдать до конца года, сообщила глава ведомства Елена Волкова.

Как рассказали в комитете, в школе смогут учиться 1100 детей. Для строительства использовали средства федерального, муниципального и регионального бюджетов.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама