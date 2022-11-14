Подмосковье 14 ноября 2022, 16:53 Школу в микрорайоне Заречье в Ногинске достроят до конца года

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Строительство школы в микрорайоне Заречный в Ногинске вышло на финишную прямую. Работы планируют завершить до конца года.

На объекте трудятся 300 человек и 14 единиц техники. На 90% завершено благоустройство территории, на 70% фасада. Сейчас бригада продолжает установку окон и внутреннюю отделку помещений. Здание уже начали отапливать.

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Глава Богородского округа Игорь Сухин рассказал, что школа в микрорайоне была необходима, она поможет разгрузить соседние учреждения. Его заместитель Анатолий Шуя рассказал, что объет будет готов к работе весной — после получения лицензии.

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Площадь здания превысил 16 тысяч квадратных метров. В школе смогут учиться 1100 человек. В ней создадут 44 класса, большую столовую и спортивное ядро — ученики смогут заниматься настольным теннисом, баскетболом и другими видами спорта.

«Замечательно, что наш президент, а вместе с ним губернатор, уделяют такое большое внимание образовательным учреждениям. Мы видим, что помимо строительства новых, последовательно ремонтируются и старые школы», — сказал он.

Игорь Сухин добавил, что в следующем году в Богородском округе проведут капитальный ремонт в пяти школах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области. Они приступили к занятиям в начале ноября.

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