Школу в микрорайоне Заречье-2 в Ногинске достроят к концу года

В Ногинске в Богородском городском округе Подмосковья продолжаются работы по строительству новой школы на 1100 мест. На текущий момент объект готов более чем наполовину. С таким сообщением выступили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 120 рабочих. Выполняются кровельные и отделочные работы, ведется установка оконных блоков, монтаж внутренних инженерных сетей, в том числе вентиляции и отопления. Строительная готовность — более 50 процентов», — уточнили в ведомстве.

Школу собираются ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Проектом предусматривается возведение четырехэтажного здания. Там расположат 44 специализированных учебных класса, спортивный и актовый залы. Площадь здания составит порядка 16,5 тысячи квадратных метров. В школе смогут учиться 1100 учеников одновременно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что в сентябре в Московской области ожидается более миллиона школьников.