Школу в микрорайоне Первомайском в Королеве построят в 2025 году | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 17:38 Школу в микрорайоне Первомайском в Королеве построят в 2025 году

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Школу на 825 мест начали строить в микрорайоне Первомайском в Королеве. На объекте побывал глава округа Игорь Трифонов.

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В четырехэтажном здании обустроят столовую, медицинский блок, спортивный зал с раздевалками и душевыми, кабинеты труда и творчества. На втором этаже расположится актовый зал. Территорию школы озеленят и благоустроят. Работы планируют завершить в 2025 году.

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